Die hohen Temperaturen wirken sich auch auf die Immobiliensuche aus. Laut einer Auswertung von Kleinanzeigen rückt die Klimatisierung als Ausstattungsmerkmal stärker in den Mittelpunkt. So hat sich die Suche nach Objekten mit Klimaanlage zuletzt mehr als verdreifacht. Doch das Angebot ist überschaubar. Die Hitzewelle macht sich auch bei der Immobiliensuche bemerkbar: So gewinnt Klimatisierung als Ausstattungsmerkmal an Relevanz. Wie eine aktuelle Auswertung von Kleinanzeigen zeigt, wurde in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact