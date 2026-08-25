Das Enser Versicherungskontor feiert 2026 sein 30-jähriges Bestehen. AssCompact sprach mit dem Versicherungsmaklerunternehmen unter anderem darüber, was sich am Absicherungsbedarf von Firmen verändert hat und wo Standardversicherungslösungen ihre Grenzen haben. Interview mit Frederik Schlösser, Gruppenleiter Gewerbe & Industrie, sowie Udo Christmann, Abteilungsleiter Sach & Personen der Enser Versicherungskontor GmbHHerr Schlösser, Herr Christmann, das EVK feiert in diesem Jahr 30-jähriges Firmenjubiläum. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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