Was ist los in der Bitcoin-Community? Christopher Obereder war gerade in Asien und trifft weltweit Krypto-Enthusiasten. Das sagt der Experte zum neuen Aufschwung - und so deutlich warnt Ray Dalio vor einer Finanzkrise."Die Euphorie ist sehr, sehr hoch gerade. Wenn der Bitcoin die Kursregion bis Herbst verteidigt, wäre das ein super Zeichen", so Christopher Obereder. Er ist seit Jahren im Blockchain-Sektor stark vernetzt. Bereits mit 25 Jahren stand der Serienunternehmer auf der Liste "Forbes 30 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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