Stuttgart (ots) -
Der SC Freiburg steht kurz vor einem weiteren europäischen Abenteuer. Durch den 3:1-Sieg beim Motherwell FC hat der Sportclub sehr gute Chancen auf die Ligaphase der UEFA Conference League. SWR Sport überträgt das Rückspiel live im Fernsehprogramm des SWR Baden-Württemberg sowie im Video- und Audiostream.
Die TV-Übertragung läuft von 18:30 bis 21 Uhr im SWR Baden-Württemberg. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause. Den Video-Livestream gibt's in der ARD Mediathek, im Videostream auf swr.de/sport (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fsport%2Fmedia%2Fvideo-livestream-freiburg-gegen-motherwell-conference-league-rueckspiel-100.html&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716039979887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V9o5mfcAYgsi5lCqKEykk3csckfuGzPrB6NFnjnUTjg%3D&reserved=0), auf YouTube SWR Sport Fußball (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Flive%2Fbir4V39pR08&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716040005558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t0KHUXo1JeYPM3TRbRnsmznWaJKDJR0pQDVKCCLhpn4%3D&reserved=0) und auf sportschau.de. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause.
Der Audio-Livestream startet um 18:44 Uhr - zu hören in ARD Sounds im Audiostream auf swr.de/sport (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fsport%2Fmedia%2Faudio-livestream-freiburg-gegen-motherwell-conference-league-rueckspiel-100.html&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716040026012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RTlNyi943cjUF9qEdQAW2fLa2AY1PHpq3a4CaZHCsj8%3D&reserved=0) und bei sportschau.de. Kommentatorin ist Ann-Kathrin Rose.
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Pressekontakt:
Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6339440
Der SC Freiburg steht kurz vor einem weiteren europäischen Abenteuer. Durch den 3:1-Sieg beim Motherwell FC hat der Sportclub sehr gute Chancen auf die Ligaphase der UEFA Conference League. SWR Sport überträgt das Rückspiel live im Fernsehprogramm des SWR Baden-Württemberg sowie im Video- und Audiostream.
Die TV-Übertragung läuft von 18:30 bis 21 Uhr im SWR Baden-Württemberg. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause. Den Video-Livestream gibt's in der ARD Mediathek, im Videostream auf swr.de/sport (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fsport%2Fmedia%2Fvideo-livestream-freiburg-gegen-motherwell-conference-league-rueckspiel-100.html&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716039979887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=V9o5mfcAYgsi5lCqKEykk3csckfuGzPrB6NFnjnUTjg%3D&reserved=0), auf YouTube SWR Sport Fußball (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Flive%2Fbir4V39pR08&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716040005558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=t0KHUXo1JeYPM3TRbRnsmznWaJKDJR0pQDVKCCLhpn4%3D&reserved=0) und auf sportschau.de. Kommentatorin ist Christina Graf, Moderatorin Désirée Krause.
Der Audio-Livestream startet um 18:44 Uhr - zu hören in ARD Sounds im Audiostream auf swr.de/sport (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fsport%2Fmedia%2Faudio-livestream-freiburg-gegen-motherwell-conference-league-rueckspiel-100.html&data=05%7C02%7CUrsula.Foelsch%40swr.de%7C9abe4827cc8e40c1d0cb08df01dbe170%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639231716040026012%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=RTlNyi943cjUF9qEdQAW2fLa2AY1PHpq3a4CaZHCsj8%3D&reserved=0) und bei sportschau.de. Kommentatorin ist Ann-Kathrin Rose.
Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)
Pressekontakt:
Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de
Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6339440
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