Der ifo-Index ist das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer und gilt als zuverlässiger Indikator für die Entwicklung der nächsten sechs Monate. Und dieser besagt: Alles wird besser! Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im August stärker aufgehellt als erwartet. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,8 Punkt, im Vormonat hatte er es auf 86,7 Zähler geschafft, für den August war lediglich mit einem Anstieg auf 87,1 Punkte gerechnet worden. Die Unsicherheit nimmt also weiter ab und es deutet sich an, dass sich die deutsche Wirtschaft (trotz des erneuten Energiepreisanstieges) erholt. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Lage der befragten Unternehmen kletterte im August auf 88,5 (86,5) Punkte. Auch hier war weniger, nämlich lediglich ein Anstieg auf 87,0 Zähler, erwartet worden. Der Index für die Geschäftserwartungen stieg auf 89,1 (86,8) Zähler und auch hier das gleiche Spiel: Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 87,5 Punkte erwartet.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



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