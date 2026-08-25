Köln (ots) -Bundesliga-Fans hören die Live-Audioreportagen der Sportschau zur Saison 2026/27 erstmals auch auf den Fußballplattformen von kicker und der Bundesliga sowie im Sport-Angebot vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Dafür stellt die ARD das Angebot "Sportschau live: Alle Spiele. Alle Stadien. Alles hören" den Partnern zur Verfügung.Die Bundesliga-Audiostreams der Sportschau sind zur neuen Spielzeit auf noch mehr Plattformen verfügbar: Neben ARD Sounds, sportschau.de und der Sportschau-App werden die Live-Reportagen zu den Einzelspielen der Bundesliga erstmals auch direkt in die Angebote vom kicker, der Bundesliga und dem RND eingebunden. Produziert werden die Audioübertragungen der Sportschau weiterhin vom WDR.Dr. Katrin Vernau, ARD-Sportintendantin und WDR-Intendantin: "Wir wollen mit unseren starken Inhalten möglichst viele Menschen erreichen. Dafür müssen unsere Angebote einfach auffindbar und zugänglich sein - dort, wo die Menschen bereits unterwegs sind. Deshalb stellen wir die Audiostreams der Sportschau, zusätzlich zu unseren eigenen Angeboten, jetzt auch Partnern zur Verfügung. So können Fußball-Fans die Bundesliga künftig noch einfacher live verfolgen - auf der Plattform, die für sie am besten passt."Seit vielen Jahren gehören die Sportschau-Audiostreams für viele Anhänger zum Bundesliga-Wochenende dazu - egal ob zu Hause oder unterwegs. "Sportschau live: Alle Spiele. Alle Stadien. Alles hören" erweitert das Live-Angebot von kicker, Bundesliga und RND und bringt die Stadionatmosphäre direkt auf die Ohren. An der Machart ändert sich nichts: Kommentar und Berichterstattung kommen weiterhin in gewohnter Qualität von der Sportschau-Redaktion. Bei jeder Partie in voller Länge.Das Angebot der ARD, das alle Einzelspiele der höchsten deutschen Spielklasse betrifft, gilt zunächst für die Saison 2026/27. Die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga sowie die Einzelpartien der 2. Liga bleiben weiterhin exklusiv über die Angebote der Sportschau sowie bei ARD Sounds verfügbar. Zusätzlich bietet die Sportschau dort Audiostreams der UEFA Champions League sowie zu zahlreichen weiteren Sportarten an.Pressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6339450