Schlüchtern (ots) -Heiße Grillshows, starke Gäste und 120 Jahre Hausbaukompetenz: Bien-Zenker lädt zum Jubiläumsevent "Hausbau & Fest" am 6. September nach Schlüchtern ein und zeigt, dass ein Jubiläum genauso vielfältig sein kann wie das eigene Zuhause.120 Jahre Bien-Zenker - das sind 120 Jahre voller Ideen, Innovationen und Leidenschaft für das Bauen. Beim großen Jubiläumsevent "Hausbau & Fest" am Sonntag, den 6. September 2026, wird diese beeindruckende Geschichte am Unternehmensstandort in Schlüchtern lebendig.Von 10:00 bis 18:00 Uhr erwartet die Besucher ein abwechslungsreicher Tag rund um Hausbau, Zukunftstechnologien, Begegnung und außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse. Werksführungen, Fachvorträge, eine Bau-Messe, Musterhäuser und Einblicke in die Geschichte und Zukunft von Bien-Zenker machen die Welt des Unternehmens erlebbar. Gleichzeitig sorgen Musik, Mitmachaktionen, ein buntes Kinderprogramm und spektakuläre Grill-Shows für echte Feststimmung.Hausbau live erleben und Zukunft entdeckenIm Mittelpunkt des Festtages steht, was Bien-Zenker seit 120 Jahren ausmacht: das eigene Zuhause, das genau zum eigenen Leben passt. Den Auftakt dazu bilden die offizielle Begrüßung im Festzelt durch den Geschäftsführer Marco Hammer sowie die Grußworte von Landrat Thorsten Stolz und Bürgermeister Matthias Möller.Anschließend lädt das Unternehmen dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, moderne Fertighausproduktion live zu erleben, sich über aktuelle Entwicklungen im Hausbau zu informieren und mit Mitarbeitenden, Partnern und Fachleuten ins Gespräch zu kommen.Einen direkten Einblick in die Fertigung moderner Fertighäuser erhalten Gäste bei spannenden Werksführungen. Ergänzend vermitteln Fachvorträge kompakte Informationen zu Themen wie Digitalisierung, Finanzierung, Wärmepumpen, Smart Home, Wohlfühl-Klima-Heizung und Fertigkeller.Eine Bau-Messe mit zahlreichen Ausstellern, geöffnete Musterhäuser sowie Informationen zu Ausbildung und Karriere runden das Informationsangebot ab. So verbindet Bien-Zenker beim Jubiläum seine langjährige Erfahrung mit einem Blick auf die Zukunft des Bauens.Starke Gäste, besondere GenussmomenteEin außergewöhnliches Highlight des Festprogramms erwartet die Besucher beim Show-Grillen mit Grill-Weltmeister Sven Gress. Gemeinsam mit der deutschen Boxlegende Axel Schulz sorgt er für spektakuläre Momente und beste Unterhaltung. Axel Schulz steht darüber hinaus bei einer Autogrammstunde und einem Meet & Greet für persönliche Begegnungen zur Verfügung. Damit bereichern zwei starke Persönlichkeiten das Jubiläumsprogramm, die genau wie Bien-Zenker für Leidenschaft, Können und Bodenständigkeit stehen.Unterhaltung für die ganze FamilieDabei soll "Hausbau & Fest" bewusst mehr als ein Informationstag für angehende Baufamilien sein, sondern als Bereicherung für die gesamte Region und für alle Generationen empfunden werden. Ein Festzelt mit Musik, Foodtrucks, Getränkeangebote und zahlreiche Mitmachaktionen schaffen genau dafür eine entspannte Atmosphäre. Auch die jüngsten Gäste dürfen sich auf ein buntes Kinderprogramm mit Spielmobil, Trampolin und weiteren Angeboten freuen.So verbindet Bien-Zenker zu seinem Jubiläum Tradition und Zukunft, Information und Unterhaltung, Hausbau und Feststimmung. Oder kurz gesagt: 120 Jahre Erfahrung treffen auf einen Tag voller Begegnungen, Ideen und Geschmack.Bien-Zenker lädt alle Interessierten herzlich ein, das Jubiläum gemeinsam zu feiern und die Faszination Hausbau live zu erleben.Jubiläums-Event auf einen Blick:Hausbau & Fest - 120 Jahre Bien-ZenkerSonntag, 06.09.202610:00 bis 18:00 UhrAm Distelrasen 2, 36381 SchlüchternBesondere Programmpunkte- 10:00 Uhr: Begrüßung und Grußworte im Festzelt- 11:00 Uhr: Show-Grillen mit Grill-Weltmeister Sven Gress- 13:00 Uhr: Show-Grillen mit Sven Gress und Axel Schulz- 14:00 Uhr: Show-Grillen mit Sven Gress und Axel Schulz- 14:30 bis 15:30 Uhr: Autogrammstunde und Meet & Greet mit Axel Schulz- 15:30 Uhr: Show-Grillen mit Sven Gress und Axel Schulz- Ab 11:00 Uhr: Fachvorträge und Werksführungen- Ganztägig: Bau-Messe, Musterhäuser, Kinderprogramm, Musik, Foodtrucks und weitere AktionenPressekontakt:Bien-Zenker GmbHAndrea LangAm Distelrasen 236381 SchlüchternTelefon: +49 172 951 6174E-Mail: presse@bien-zenker.deOriginal-Content von: Bien-Zenker GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15185/6339444