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pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre



25.08.2026 / 11:38 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 pferdewetten.de AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre Düsseldorf, 25. August 2026 - Vorstand und Aufsichtsrat der pferdewetten.de AG (ISINs DE000A2YN777, DE000A30VXXX und DE000A383XXX) haben heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen durch Ausgabe neuer Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2026 beschlossen. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 5,83 Mio. Euro. Es werden bis zu 2.650.0000 neue Aktien zum Bezugspreis von 2,20 Euro je Aktie ausgegeben. Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu zeichnen. Der Bezugszeitraum steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2025 gewinnberechtigt und werden nach der ordentlichen Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 zum Handel im Regulierten Markt zugelassen. Das Bezugsverhältnis beträgt 7:2 (d. h. sieben bestehende Aktien gewähren das Recht zum Bezug von zwei neuen Aktien). Ein Aktionär hat zur Herstellung eines glatten Bezugsverhältnisses auf seine Bezugsrechte aus 2.881 bestehenden Aktien verzichtet. Die Gesellschaft befindet sich in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren über den Abschluss einer Backstop-Vereinbarung, in welcher sich die Investoren verpflichten würden, sich durch die Zeichnung von insgesamt 2 Mio. neuen Aktien der Gesellschaft mit einem signifikanten Betrag an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird hauptsächlich für die Finanzierung aktueller Akquisitionen im Sportwetten-Retailgeschäft und der Verbesserung der Kapitalstruktur sowie zum strategischen Ausbau der Geschäftstätigkeit verwendet. Mitteilende Person: Christian Gruber, Vorsitzender des Vorstands Kontakt: pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de www.pferdewetten.ag



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