Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Steigende Renditen weltweit führten in der zurückliegenden Woche auch im Euroraum zu Kursverlusten, so die DekaBank. Obwohl die Unruhen am Staatsanleihemarkt von den USA ausgegangen seien, hätten Anleihen aus der Eurozone aggregiert sogar schlechter abgeschnitten. Schlusslichter seien OATs und BTPs gewesen: OATs hätten neben dem Energiepreisschub auch der Haushaltsstreit für 2027 im Vorwahljahr belastet - die 30-jährige Rendite sei auf ein 18-Jahres-Hoch gestiegen. Das gute Abschneiden der Covered Bonds sei auf den Flight-to-Safety-Effekt zurückzuführen. Das habe man in der vergangenen Woche auch am Primärmarkt beobachten können, wo Covered Bonds ausgesprochen stark nachgefragt worden seien. (Märkte im Fokus vom 24.08.2026) (25.08.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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