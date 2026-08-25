Während sich der DAX im Zuge freundlicher Daten beim Ifo-Geschäftsklima und etwas niedrigerer Ölpreise am Dienstagvormittag immer weiter nach oben arbeitet, notiert die Aktie des früheren Vorzeige-Konzerns Volkswagen mit Verlusten am DAX-Ende. Am Vormittag ist die Betriebsversammlungs-Tour in Wolfsburg gestartet.Bei Volkswagen brodelt es: In Wolfsburg startete die Betriebsversammlungs-Tour, bei der Konzernlenker Oliver Blume der verunsicherten Belegschaft endlich Klartext zum harten Sparprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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