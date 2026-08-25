Die erste Rally war bereits ein Warnschuss - doch das könnte erst der Auftakt gewesen sein: Die Aktie steht unmittelbar vor einem potenziell explosiven Ausbruch aus ihrer rund 4-jährigen Konsolidierung. Gelingt der Befreiungsschlag, könnte der nächste Schub deutlich größer ausfallen, als viele Marktteilnehmer derzeit erwarten.Operativ liefert der Konzern die passenden Argumente. Die jüngsten Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen, der Free Cash Flow fiel stark aus und das Management hob die Gewinnprognose ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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