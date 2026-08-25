Hamburg (ots) -Workshop für Fach- und Führungskräfte zur Entwicklung verständlicher, spannender Kommunikation - für Panels, Interviews oder interne Präsentationen.Komplexe Inhalte klar und wirkungsvoll zu vermitteln, ist eine Schlüsselkompetenz für Fach- und Führungskräfte. In diesem Workshop mit Alice Häuser lernen Sie, wie Sie Fachthemen verständlich, spannend und mitreißend präsentieren - egal ob bei Panels, Interviews oder in der internen Kommunikation.Überzeugend und wirkungsvoll kommunizierenSie erfahren, wie Sie komplizierte Inhalte auf den Punkt bringen, Fachjargon vermeiden und Ihre Botschaften so aufbereiten, dass sie Ihre Zielgruppe erreichen und überzeugen. Mit praxisnahen Übungen arbeiten wir an klarer Sprache, Struktur und Präsenz, um Inhalte lebendig und verständlich zu transportieren. Auf Wunsch nutzen wir Kameraübungen, um Wirkung und Verständlichkeit zu reflektieren.Alice Häuser bringt über 30 Jahre journalistische Erfahrung mit - von der Auslandskorrespondentin bis zur Trainerin für Führungskräfte und Experten. Sie zeigt Ihnen, wie Sie durch authentische Kommunikation und Storytelling die Aufmerksamkeit Ihrer Zielgruppe gewinnen und komplexe Inhalte greifbar machen.Programm- Komplexe Inhalte verständlich aufbereiten- Klartext statt Fachsprache: gezielt vereinfachen und präzisieren- Spannende Botschaften entwickeln und auf den Punkt bringen- Lebendige Sprache und Storytelling nutzen- Optional: Videoanalyse für Präsenz und VerständlichkeitDieses Inhouse-Training richtet sich an Fach- und Führungskräfte, die lernen möchten, komplexe Inhalte verständlich und wirkungsvoll zu vermitteln - bei öffentlichen Auftritten, Panels, Interviews oder internen Präsentationen.Trainerin Alice Häuser ist zertifizierte Medientrainerin (BMTD) und seit über 30 Jahren Journalistin in TV, Radio und Print. Sie trainiert Führungskräfte, Pressesprecher und Experten darin, komplexe Inhalte verständlich zu formulieren, Botschaften klar zu transportieren und mit Persönlichkeit zu überzeugen.Eckdaten- Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 8 Stunden inkl. Pausen- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: Abhängig von der vereinbarten Dauer und Ihren individuellen Besonderheiten erstellen wir für Sie gerne ein persönliches Angebot.- Durchführungsort: in Ihrem Unternehmen, in externen Locations oder in den Räumlichkeiten von news aktuell. Auch als Online-Workshop via zoom möglich.Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6339476