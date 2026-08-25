Mainz (ots) -Vorentscheidung und Finale aus dem Saalbau in Neustadt an der WeinstraßeWer erobert Krone oder Amtskette? Zehn Bewerberinnen und ein Bewerber stellen sich dem spannenden Wettbewerb zur Wahl der 78. Deutschen Weinmajestät. Mit dabei sind die Gebietsweinmajestäten aus nahezu allen deutschen Weinanbaugebieten. Der SWR überträgt die Wahl live im Fernsehen und begleitet bereits im Vorfeld die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg ins Rampenlicht. Auch die Vorentscheidung zeigt der SWR im Livestream und im SWR Fernsehen. SWR1 und SWR4 Rheinland-Pfalz berichten ebenfalls. Alle Infos und ein Quiz gibt es auf SWR.de/weinmajestät (https://www.swr.de/video/sendungen-a-z/weinmajestaet/index.html).Die Bewerbungen aus Rheinland-PfalzDer SWR stellt am Donnerstag, 3. September 2026 und von Dienstag bis Freitag, 8. bis 11. September 2026, ab 18:15 Uhr die Kandidatinnen und den Kandidaten aus RLP vor. Die Landesschau Rheinland-Pfalz besucht alle in ihren Heimatorten und stellt dort live die Kandidat:innen und ihren Ort vor. Dabei spielen das gemeinschaftliche Leben und die Verankerungen im Ort eine zentrale Rolle ebenso wie ihr Bezug zum Wein. Am 3. September 2026 ist der SWR am Mittelrhein und besucht Janina Mehr in Rheinbreitbach. Am 8. September 2026 geht es an die Mosel und zu Teresa Oster nach Kobern-Gondorf. Am 9. September 2026 wird die Bewerberin aus Rheinhessen, Kathrin Knierim, in Osthofen vorgestellt. Am 10. September 2026 hat Kandidatin Anna Antonia Cölsch aus Deidesheim in die Pfalz eingeladen und am 11. September rundet Felix Lüdenbach die Vorstellungsrunde in Heimersheim an der Ahr ab.Der VorentscheidZehn Bewerberinnen und ein Bewerber stellen sich dem Vorentscheid zur Wahl der 78. Deutschen Weinmajestät. Mit dabei sind die Gebietsweinmajestäten aus nahezu allen deutschen Weinanbaugebieten, lediglich Sachsen und Nahe sind in diesem Jahr nicht vertreten. Durch die Sendung aus dem Saalbau in Neustadt an der Weinstraße führt Moderator Holger Wienpahl. Auf der Bühne müssen die Kandidat:innen ihre Kompetenz unter Beweis stellen, mit fundiertem Fachwissen rund um Weinbereitung, Weinbau und Weinmarketing, das alles souverän präsentiert, auch in englischer Sprache. Rund 70 Jurymitglieder aus Weinwirtschaft, Politik und Medien entscheiden, wer den Sprung ins Finale schafft. Ein Teil der Jury ist im Saalbau, viele weitere verfolgen die Vorentscheidung im Livestream und geben ihre Stimme online ab. Aus allen Bewerber:innen wählt die Jury fünf Finalist:innen, die am 25. September 2026 miteinander wetteifern. Wer wird das neue Gesicht des deutschen Weins?Das FinaleEin Traum könnte wahr werden für fünf Kandidat:innen im großen Finale um diesen entscheidenden Titel "78. Deutsche Weinmajestät". Sie haben sich durchgesetzt bei der Fachbefragung einer strengen Jury, in der es um Kompetenz, Weinwissen und Leidenschaft für Wein ging. Doch der heutige Abend dreht sich um mehr als Fachwissen. Es zählt auch, was man nicht lernen kann: Spontanität, Ausstrahlung, Persönlichkeit. In packenden Einzelauftritten und bei anspruchsvollen Teamaufgaben werden die Finalist:innen auf der großen Showbühne alles geben - für das Publikum im Saal, die Zuschauenden an den Bildschirmen und die hochkarätig besetzte Fachjury. Sie wird aus den fünf Kandidat:innen die drei auswählen, die im kommenden Jahr Deutschland in der Weinwelt repräsentieren sollen. Am Ende entscheiden die Zuschauer:innen per Onlineabstimmung, wer sich den Titel der "78. Deutschen Weinmajestät" holt: Live Voting unter meinSWR.de (https://www.swr.de/meinswr/). Beste Unterhaltung bieten Musik-Acts von Glasperlenspiel, Wilhelmine und Malik Harris.Die wichtigsten SWR-Sendetermine im ÜberblickDonnerstag, 3.9.2026 und Dienstag bis Freitag, 8. - 11.9.2026, jeweils ab 18:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWR, Landesschau Rheinland-PfalzVorstellung der rheinland-pfälzischen Kandidatinnen und KandidatenSamstag, 19.9.2026, ab 15 - 18:30 Uhr im Livestream auf SWR.de/weinmajestaet (https://www.swr.de/video/sendungen-a-z/weinmajestaet/index.html)Wahl der Deutschen Weinmajestät - Die Vorentscheidung liveModeration: Holger WienpahlSonntag, 20.9.2026, 14:00 - 16:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWRWahl der Deutschen Weinmajestät - Die VorentscheidungModeration: Holger WienpahlFreitag, 25.9.2026, 20:15 - 22:25 Uhr im Fernsehprogramm des SWRWahl der Deutschen Weinmajestät - Das FinaleSendung live aus dem Saalbau in Neustadt an der WeinstraßeModeration: Holger Wienpahl und Fatma Mittler-SolakNewsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterBianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742, bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6339472