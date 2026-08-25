IXOPAY ernennt Ajoy Krishnamoorthy zum CEO, um das Wachstum zu beschleunigen und den Zahlungsverkehr im Zeitalter agentenbasierter KI voranzutreiben

Enterprise Software and Commerce Leader Will Guide IXOPAY's Next Development Phase of Its Unified, AI-Native Payments Infrastructure Platform

IXOPAY, die Zahlungsinfrastrukturlösung, die einen reibungslosen Handel ermöglicht, gab heute die Ernennung von Ajoy Krishnamoorthy zum CEO bekannt. Krishnamoorthy bringt mehr als zwei Jahrzehnte Führungserfahrung im Bereich Unternehmenssoftware sowie umfassende Erfahrung in der Produktentwicklung mit, in der er komplexe Technologien in Plattformen verwandelt hat, auf die Unternehmen für ihr Wachstum angewiesen sind.

Krishnamoorthy tritt zu einem entscheidenden Zeitpunkt bei IXOPAY ein, da das Unternehmen dabei hilft, reibungslosen Handel für gewerbliche Händler zu ermöglichen. Krishnamoorthy wird sich darauf konzentrieren, die modulare Produktpalette von IXOPAY in das "Agentic Age" zu führen und Händlern die Freiheit zu geben, das zu kaufen, was sie wollen, und das aufzubauen, was sie benötigen, um ihre globalen Zahlungsprozesse zu skalieren. Er bringt eine kundenorientierte Denkweise mit, die sicherstellt, dass die Dynamik aufrechterhalten wird und Kunden während dieses tiefgreifenden Wandels in der Landschaft des globalen Handels unterstützt werden.

Er tritt sein Amt inmitten einer beneidenswerten Produkt- und Marktdynamik an. Im Jahr 2025 wickelte das Unternehmen ein Zahlungsvolumen von 171 Milliarden Dollar ab, sicherte mehr als 2,1 Milliarden Token und unterstützte 1,6 Millionen Händler durch ein Ökosystem aus über 500 Zahlungsadaptern. Zu den Kunden zählen unter anderem AerLingus, Cleverbridge, Delivery Hero, DHL Express, Grover, Kiwi.com und Volkswagen.

"Der Zahlungsverkehr verändert sich, KI-Agenten halten Einzug in E-Commerce-Transaktionen, das Verbraucherverhalten wandelt sich und Betrugsmethoden entwickeln sich weiter - und das alles in Echtzeit", sagte Vik Verma, Vorsitzender des Board of Directors von IXOPAY. "Wir haben diesen Wandel kommen sehen und uns darauf vorbereitet. IXOPAY vereint Orchestrierung, Intelligenz und Tokenisierung in einer KI-gestützten Plattform, die Unternehmen die Kontrolle, Transparenz und Agilität verschafft, um auch bei immer komplexer werdenden Zahlungsabläufen die Nase vorn zu behalten. Mit Ajoy haben wir eine Führungspersönlichkeit gefunden, die ihre gesamte Karriere damit verbracht hat, Unternehmen dabei zu helfen, Komplexität durch flexible, intelligente Software in Wachstum umzuwandeln. Sein Gespür für Produkte und Technik, seine globale operative Erfahrung und seine kundenorientierte Führungsweise werden unseren Kunden helfen, sich in dieser neuen und spannenden Ära des agentischen Handels zurechtzufinden."

Krishnamoorthy, dessen Wurzeln im Produktmanagement liegen, hat mehr als zwei Jahrzehnte damit verbracht, Unternehmenssoftwareplattformen aufzubauen und zu skalieren. Zuletzt war er als CEO und zuvor als Chief Product Officer bei Cin7 tätig. Davor hatte er 10 Jahre lang Führungspositionen in den Bereichen Produkt, Strategie und Marketing bei Microsoft inne. Später war er als Chief Strategy Officer und Executive Vice President of Product bei Acumatica tätig, wo er dazu beitrug, die Cloud-ERP-Plattform des Unternehmens zu skalieren, das Produktportfolio zu erweitern und das Partner-Ökosystem auszubauen.

"Agentischer Handel verändert die Art und Weise, wie Geld fließt, doch veraltete Infrastrukturen bremsen Händler aus", sagte Krishnamoorthy. "Die Gewinner werden schneller agieren, sich sofort anpassen und die Kontrolle behalten. IXOPAY investiert, um Händlern diesen Vorteil mit der führenden Plattform für agentische Zahlungen zu verschaffen, und baut damit unsere kundenorientierte Innovation weiter aus, auf die Marken bereits vertrauen, um ihre globalen Zahlungen abzuwickeln."

Krishnamoorthys Ernennung spiegelt das Engagement von IXOPAY wider, Unternehmen dabei zu unterstützen, agil zu bleiben, während agentische Transaktionen, sich wandelnde Kundenerwartungen und dynamische Betrugsmuster den globalen Handel neu gestalten. Anstatt von Unternehmen zu verlangen, ihre Geschäftsmodelle an starre Zahlungsarchitekturen anzupassen, bietet IXOPAY Flexibilität durch eine herstellerneutrale Infrastruktur, die sich an die Anforderungen jedes einzelnen Kunden anpasst.

Er tritt die Nachfolge von Nord Samuelson an, der als Interim-CEO fungierte. Das Board von IXOPAY dankt Samuelson für seine Führungsrolle und sein Engagement während der Übergangsphase.

Medienkontakt

Tony Hynes, Verdis im Auftrag von IXOPAY

tony@verdis.xyz

Über IXOPAY

IXOPAY ist die Zahlungsinfrastrukturlösung, die einen reibungslosen Handel ermöglicht und Händlern die Flexibilität gibt, in einem zunehmend fragmentierten Zahlungsumfeld erfolgreich zu agieren. Durch die Vereinheitlichung von Zahlungsabwicklung, Tokenisierung und intelligenten Funktionen unterstützt IXOPAY Händler dabei, ihre Zahlungsarchitektur an veränderte Technologien, Kundenerwartungen und Marktbedürfnisse anzupassen. Die konfigurierbare Infrastruktur ermöglicht es Händlern, ihren Zahlungsstack nach ihren eigenen Vorstellungen aufzubauen, zu erwerben und zu optimieren, während fortschrittliche Zahlungsintelligenz und IXONav, der KI-Zahlungsassistent des Unternehmens, ihnen helfen, während der gesamten Payment Journey sicherere und präzisere Entscheidungen zu treffen. Heute verbindet IXOPAY Händler weltweit mit mehr als 200 Zahlungsdienstleistern, 300 Zahlungsmethoden und einem wachsenden globalen Netzwerk innovativer Zahlungspartner und -lösungen. Erfahren Sie mehr unter www.ixopay.com.

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