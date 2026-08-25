Marktbericht, 25.8.2026 - Stand: 11:00 Uhr

Trump verdoppelt Autozölle gegen Kanada

Die Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und Kanada hat eine neue Stufe erreicht. US-Präsident Donald Trump kündigte am Montag an, die Zölle auf kanadische Autos, Lastwagen und Autoteile zum 1. Januar 2027 auf 50 Prozent zu erhöhen. Auf Fahrzeuge und Autoteile aus Kanada erheben die USA bislang 25 Prozent. Vorangegangen war das Scheitern der Handelsgespräche am Freitag vergangener Woche. Bereits in der Nacht zum Samstag traten US-Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Umfang von rund 20 Milliarden US-Dollar in Kraft, darunter Milchprodukte und alkoholische Getränke. Die Volkswirtschaften beider Länder sind eng verflochten - rund 70 Prozent aller kanadischen Exporte gehen in die USA. Kanadas Premierminister Mark Carney reagierte mit der Ankündigung von Gegenzöllen auf US-Produkte, die am 8. September greifen sollen. Betroffen sind laut Carney die US-Stahlindustrie und die Milchbranche sowie die Bereiche Elektronik und Agrarmaschinen. Die Zolldrohung trifft fünf große Autohersteller, die in Kanada produzieren: Honda, Toyota, Ford, General Motors und Stellantis. Flavio Volpe, Präsident der kanadischen Autozulieferer-Vereinigung, warnte laut Reuters, die Kosten würden letztlich die US-Montagewerke tragen. Zugleich signalisierten beide Seiten grundsätzliche Gesprächsbereitschaft. US-Vizepräsident JD Vance verwies darauf, dass weiter verhandelt werde. An den Börsen blieb die Reaktion am Dienstagmorgen verhalten. Der DAX notierte gegen 11:00 Uhr bei 26.236 Punkten. Gegenüber dem Vortagesschluss von 26.106 Zählern entspricht das einem Plus von 0,47 Prozent. Die Volkswagen-Vorzugsaktie (WKN 766403) lag in Stuttgart bei 73,26 Euro nahezu unverändert. Die BMW-Aktie (WKN 519000) notierte bei 58,02 Euro. Parallel dazu stieg das Ifo-Geschäftsklima im August auf 88,8 Punkte - nach 86,7 Zählern im Juli. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte am Morgen die ausführlichen Ergebnisse zum Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal: Die deutsche Wirtschaft wuchs demnach um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, etwas stärker als die Erstschätzung von 0,2 Prozent. In New York hatte der S&P 500 am Montag 0,3 Prozent schwächer bei 7.652 Punkten geschlossen. Der technologielastige Nasdaq Composite verlor 0,8 Prozent auf 25.980 Zähler. Halbleiterwerte hatten laut CNBC die US-Börsen belastet, bevor Nvidia am Mittwoch Quartalszahlen vorlegt.