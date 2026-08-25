Highlander Silver - HSLV: spannende Silber-Assets im Portfolio!

Markante Widerstandslinie bei 5.50 USD!

Aktuelle Prognose bei Highlander Silver: 2026 erstmals schwarze Zahlen! Corani-Silberprojekt in Peru volständig genehmigt!

Highlander Silver (HSLV) - CA43087N2041

Rückblick: Im Chart sehen wir einen starken Kursverfall von über 8.00 USD bis auf knapp 4.00 USD, bevor ab August eine deutliche Bodenbildung bei der Highlander-Silver-Aktie einsetzte. Vor allem in der ersten Hälfte des Zeitraums sind mehrere markante Kurslücken beziehungsweise kräftige Abwärtsbewegungen zu erkennen, während der Kurs lange unter dem 20er-EMA und 50er-EMA notierte. Inzwischen haben beide gleitenden Durchschnitte nach oben gedreht und HSLV bewegt sich oberhalb des 20er-EMA und 50er-EMA und ein Golden Cross sorgt zusätzlich für Rückenwind. Zwischenzeitlich hat sich zwischen etwa 5.00 und 5.50 USD eine klar definierte Seitwärtsrange entwickelt.

Highlander-Silver-Aktie: Chart vom 24.08.2026, Kürzel: HSLV Kurs: 5.32 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Ein Ausbruch über 5.50 USD würde ein klares Kaufsignal liefern. Gelingt der Breakout nachhaltig, würde HSLV zugleich ein mehrmonatiges Widerstandsniveau überwinden und die Bodenbildung seit dem Tief bei rund 4 USD bestätigen. Das im Chart eingezeichnete Kursziel liegt anschließend bei der Kurslücke knapp unter 7 USD, wobei auf dem Weg dorthin zunächst die Zone um 6 bis 6.50 USD als möglicher Zwischenwiderstand zu beachten wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert die Aktie an 5.50 USD und fällt anschließend unter die Unterstützung bei rund 5 USD, wäre das Breakout-Setup zunächst hinfällig und ein Rücklauf in Richtung des 50er-EMA wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Bruch des 50er-EMA würde die gerade erst entstandene Aufwärtsdynamik deutlich schwächen und könnte anschließend einen erneuten Test der Zone um 4.25 bis 4 USD auslösen. Trader könnten einen Stop Loss knapp unterhalb von 5.00 USD setzen, während ein Fall unter das August-Tief bei etwa 4.10 USD die Bodenbildung klar negieren würde.

Meinung

Highlander Silver wurde 2016 in British Columbia gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Das auf Edelmetalle fokussierte Bergbauunternehmen entwickelt ein Portfolio von Gold- und Silberprojekten in Peru und betreibt mit der Mercedes-Mine zudem eine Gold-Silber-Mine in Mexiko. Zu den wichtigsten Assets gehören das vollständig genehmigte Corani-Silberprojekt in Peru, das als größtes genehmigtes Silbervorkommen der Welt gilt, sowie das hochgradige San-Luis-Gold-Silberprojekt, das nach Angaben des Unternehmens zu den zehn höchstgradigen Projekten weltweit in beiden Metallen zählt. Bei Corani schreitet die Vorbereitung der Infrastruktur voran: Mehr als 300 Mitarbeiter sind inzwischen vor Ort beschäftigt, Erdarbeiten für Infrastruktur, Gruben und Auffangbecken laufen, Zufahrtsstraßen werden ausgebaut und die Errichtung eines Umspannwerks ist im Gange. Zudem soll die Stromübertragungsleitung beginnen und wichtige Ausrüstung mit langen Lieferzeiten bestellt werden. Parallel dazu läuft ein umfangreiches Explorationsprogramm, das unter anderem Bohrungen zur Ressourcenerweiterung und zur Optimierung des Projekts umfasst. Nach der Übernahme von Bear Creek Mining im Februar 2026 verfügt Highlander Silver damit über ein deutlich größeres Produktions- und Entwicklungspotenzial, wobei Corani der zentrale Wachstumstreiber des Unternehmens ist. Zusammen mit der Chartformation ergibt sich eine bullische Gesamteinschätzung, auch wenn die tradionell stärksten saisonalen Phasen des Jahres bereits hinter uns liegen.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1.08 Milliarden USD

Meine Meinung zu Highlander Silver ist bullisch.

Quellennachweis: https://finance.yahoo.com/markets/commodities/articles/highlander-silver-showcases-key-development-100000009.html

Veröffentlichungsdatum: 25.08.2026

Autor: Thomas Canali

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