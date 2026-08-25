Gestern starb mit Klaus-Michael Kühne einer der bekanntesten, erfolgreichsten und zugleich umstrittensten Unternehmer Deutschlands. Nun stellt sich die Frage, was mit seinem großen Anteilspaket an der Lufthansa passiert. Könnte die Lufthansa-Aktie durch einen möglichen Paketverkauf unter Druck geraten? So ist Kühnes Nachfolge geregelt Diese Frage ist durchaus relevant, denn mit rund 20% der Anteile ist Klaus-Michael Kühne der größte Einzelaktionär ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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