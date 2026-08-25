Die größten Börsengewinne entstehen häufig dort, wo Anleger frühzeitig auf Geschäftsmodelle mit langfristigem Wachstumspotenzial setzen. Zwei US-Restaurantketten, Dutch Bros und Cava Group, befinden sich noch in einer vergleichsweise frühen Phase ihrer landesweiten Expansion und könnten damit über Jahre hinweg weiteres Wachstumspotenzial bieten. Dutch Bros-Aktie Die auf Drive-thru-Konzepte spezialisierte Getränkekette Dutch Bros hat sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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