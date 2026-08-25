München (ots) -Die TV- und Start-Zeiten für die Platzierungsspiele sowie Halbfinals bei Hockey WM 26 stehen fest. Bei MagentaTV und MagentaSport werden alle Halbfinals und Finals live gezeigt.Ebenfalls live und exklusiv: Das deutsche Frauen-Team trifft am Donnerstag - nach dem furiosen 4:1 gegen Spanien - im Spiel um Platz 5 auf Indien - ab 14.50 Uhr. "Wir haben große Ambitionen und auch sehr viel Potential in der Mannschaft. Deswegen nehmen wir uns hier ganz klar den 5. Platz vor", hatte Sara Strauss nach dem Sieg im abschließenden Spiel der Zwischenrunde gefordert.Bundestrainerin Janneke Schopman war noch etwas klarer: "Wir wollen auch zeigen, dass wir gut sind!" Die deutsche Frauen-Auswahl war nach 3 Siegen und 2 Niederlagen nur knapp an den Halbfinals gescheitert.Das neuformierte deutsche Männer-Team steht im Halbfinale - am Freitag gegen Argentinien, live ab 20.20 Uhr, zur besten Fernsehzeit. Nur bei MagentaSport und bei MagentaTV.Bundestrainer Henning "in Ekstase"Man könnte sagen, dass Bundestrainer Andre Henning nach dem 4:2 gegen Australien ein wenig in Ekstase geraten war. Selbst als Titelverteidiger und Europameister. Henning lobte die deutschen Tugenden "einer Turniermannschaft" und musste sich nach dem Umbau des Teams ein wenig selbst korrigieren: "Ich wusste, dass ich der Mannschaft viel zutrauen kann. Dass wir in dieser Konstellation jetzt schon so gut sind, übertrifft alles, was ich für dieses Turnier erwartet hätte, um ehrlich zu sein."Das ganze Interview gib's nochmals hier: clipro.tv/player?publishJobID=RCtCYnlMZDBnOWNXWlFqbi9aVXhuekpTSS9XeUFSVG14WVIzSHlsMmM1RT0=Ziwschenrunde Spieltag 2, Frauen: Deutschland - Spanien 4:1 - "Haben als Mannschaft Fortschritte gemacht"Link zu den Toren des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=b1lUbFRMMTl2T0FPRUdtK2psaXBwdmZ2bG42ZldKRFF0eTQvNXZlVG9rYz0=Janneke Schopman, Bundestrainerin: "Wir waren (nach dem 1:3 gegen Belgien) sehr enttäuscht und wissen, dass wir an diesen Topteams eigentlich sehr nah dran sind. Dann muss man weitermachen. Das ist nicht so einfach. Aber wir haben gesagt: Wir sind Deutschland, wir spielen, um zu gewinnen. Und wir wollen auch zeigen, dass wir gut sind. Dann mussten wir heute spielen, um Spanien zu schlagen, und Fünfter werden zu können."...wie oft man nach solchen Auftritten daran denkt, was gegen Argentinien (2:3) oder Belgien (1:3) möglich gewesen wäre: "Wir haben gestern sehr viele Einzelgespräche geführt. Da haben das alle im Hinterkopf. Wir waren gegen Argentinien so nah dran, vielleicht auch die bessere Mannschaft. Aber dann haben wir kein Glück. Dann schießen sie Tore, die vielleicht nicht immer reingehen. Heute haben wir daraus wieder gelernt. Dann haben uns die Schiedsrichter nicht beeinflusst. Das kann auch mal passieren. Ich fand auch, dass die Pfiffe im Spiel nicht so richtig für uns waren. Es tut weh, weil wir Argentinien schlagen können."...wie zufrieden sie mit Platz 5 wäre: "Ja...genau. Man schaut natürlich auf die andere Turnierseite und sieht, dass Länder mit 2 Punkten ins Halbfinale kommen (Australien, Anm. d. Red.). Das tut natürlich weh. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele Länder, die wir in der Pro League geschlagen haben. Wir haben in der Pro League keine Punkte gegen diese Gegner geholt. Dass wir heute so klar gegen Spanien gewonnen haben, zeigt auch nochmal, dass wir als Mannschaft Fortschritte gemacht haben." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Uk9ncnlEOFFOZDZVa2ZNSUhhS2RyWHJvL0pIUHl6L29xVGR5a3MzbWhjaz0=Hockey live nur bei MagentaSport und kostenlos bei MagentaTVFIH Feldhockey-Weltmeisterschaft 2026 der Frauen und MännerAdrian von der Groeben kommentiert, Simon Köpfer moderiert.Donnerstag, 27.08.2026ab 14.50 Uhr SPIEL UM PLATZ 5 (Frauen): Deutschland - Indienab 17.50 Uhr Halbfinale 1 (Frauen): Niederlande - Belgienab 20.30 Uhr Halbfinale 2 (Frauen): Argentinien - AustralienFreitag, 28.08.2026ab 17.50 Uhr Halbfinale 1 (Männer): Niederlande - Spanienab 20.20 Uhr Halbfinale 2 (Männer): Deutschland - ArgentinienSamstag, 29.08.2026ab 12.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Frauen)ab 15.50 Uhr: Finale (Frauen)Sonntag, 30.08.2026ab 13.50 Uhr: Spiel um Platz 3 (Männer)ab 16.20 Uhr: Finale (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6339493