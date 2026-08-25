Das neue KI-Modell Ox Alpha bietet seinen Zugang gratis und fast ohne Beschränkungen an. Doch nicht allein das sorgt für Aufsehen bei den User:innen. Denn aktuell rätseln viele noch, wer hinter dem neuen Modell stecken könnte. Normalerweise sorgt der Release von neuen KI-Modellen für Wirbel in der Branche, wenn die zugehörigen Chatbots und Agenten damit neue Benchmark-Rekorde setzen oder besondere Fertigkeiten mit sich bringen. Ox Alpha setzt keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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