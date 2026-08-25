Andernach (ots) -Deutschland fehlen nicht nur Fachkräfte. In vielen Industrieunternehmen werden zunehmend Mitarbeiter gesucht, die fachliches Know-how mit Führungs- und Organisationskompetenz verbinden können. Genau an dieser Schnittstelle gewinnt eine traditionsreiche Qualifikation neue Bedeutung: der Industriemeister. Während Unternehmen Schwierigkeiten haben, geeignete Fach- und Führungskräfte zu finden, entstehen für qualifizierte Beschäftigte neue Aufstiegsmöglichkeiten."Der Fachkräftemangel ist für Unternehmen eine enorme Herausforderung. Für gut qualifizierte Mitarbeiter kann daraus gleichzeitig eine Karrierechance entstehen", erklärt Stephan Rodig, Geschäftsführer der Bildungsfabrik. "Wer praktische Berufserfahrung mit einer anerkannten Aufstiegsfortbildung verbindet, bringt eine Kombination mit, die für Industrieunternehmen besonders interessant ist."Zwischen Werkhalle und ManagementDie besondere Position des Industriemeisters liegt in seiner Verbindung von Theorie und Praxis. Industriemeister kennen die betrieblichen Abläufe häufig aus eigener Berufserfahrung. Durch ihre Weiterbildung erwerben sie zusätzlich Kenntnisse in Bereichen wie Betriebswirtschaft, Recht, Organisation, Personalführung und technischem Management.Damit können sie eine wichtige Schnittstellenfunktion zwischen Mitarbeitern, Produktion und Unternehmensführung übernehmen. Im Arbeitsalltag bedeutet das beispielsweise, Produktionsabläufe zu koordinieren, Mitarbeiter zu führen, Qualität und Arbeitssicherheit sicherzustellen oder bei betrieblichen Verbesserungsprozessen mitzuwirken. Gerade in Zeiten knapper personeller Ressourcen werden solche Kompetenzen zunehmend relevant.Unternehmen müssen Führungskräfte aus den eigenen Reihen entwickelnDer demografische Wandel verschärft die Situation zusätzlich. Erfahrene Mitarbeiter und Führungskräfte verlassen altersbedingt die Unternehmen, während gleichzeitig qualifizierter Nachwuchs fehlt. Unternehmen stehen deshalb vor der Frage, wer künftig Verantwortung in Produktion und Organisation übernehmen soll. Eine Möglichkeit besteht darin, vorhandene Fachkräfte gezielt weiterzuentwickeln."Viele Unternehmen haben hervorragende Mitarbeiter in ihren eigenen Reihen. Sie kennen die Maschinen, die Prozesse und die Kollegen. Mit der passenden Weiterbildung können aus diesen Fachkräften die Führungskräfte von morgen werden", sagt Rodig. Der Industriemeister kann dabei eine Brücke zwischen beruflicher Erfahrung und zukünftiger Führungsverantwortung bilden.Mehr Verantwortung eröffnet neue KarrierewegeFür Beschäftigte kann die Weiterbildung deshalb weit über den Erwerb eines zusätzlichen Abschlusses hinausgehen. Je nach Unternehmen, Branche und persönlicher Entwicklung kommen beispielsweise Tätigkeiten als Schichtführer, Teamleiter, Produktionsleiter oder in anderen verantwortungsvollen Funktionen infrage.Mit der Übernahme höherwertiger Aufgaben können sich auch die Verdienstmöglichkeiten verbessern. Eine pauschale Gehaltssteigerung lässt sich allerdings nicht versprechen. Branche, Unternehmensgröße, Tarifbindung, Region, Berufserfahrung und konkrete Position spielen dabei eine wesentliche Rolle. Entscheidend ist vielmehr, dass Beschäftigte ihr berufliches Einsatzspektrum erweitern.Weiterbildung muss mit dem Berufsleben vereinbar seinEine zentrale Herausforderung bleibt jedoch bestehen: Viele potenzielle Industriemeister arbeiten bereits Vollzeit und teilweise im Schichtbetrieb. Klassische Weiterbildungsmodelle lassen sich deshalb nur schwer mit Beruf und Familie vereinbaren. Genau hier setzt die Bildungsfabrik mit ihrer digitalen Meisterschule an.Die Weiterbildung soll so organisiert werden, dass sich angehende Industriemeister berufsbegleitend auf ihre IHK-Prüfungen vorbereiten können. "Unsere Teilnehmer stehen mitten im Berufsleben. Viele arbeiten im Schichtsystem und haben Familie. Weiterbildung funktioniert für diese Zielgruppe nur dann nachhaltig, wenn sie sich in den Alltag integrieren lässt", erklärt Rodig.Der Fachkräftemangel verändert die PerspektiveFür Arbeitnehmer bedeutet der Fachkräftemangel damit nicht automatisch eine bessere Karriere. Er verbessert jedoch die Ausgangslage für diejenigen, die bereit sind, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen und sich entsprechend zu qualifizieren. Der Industriemeister verbindet dabei einen entscheidenden Vorteil: praktische Berufserfahrung mit zusätzlichen fachlichen, organisatorischen und führungsbezogenen Kompetenzen.Rodig sieht darin eine große Chance für Beschäftigte in der Industrie: "Wer heute darüber nachdenkt, sich zum Industriemeister weiterzubilden, sollte nicht nur auf die nächste Prüfung schauen. Es geht darum, sich für Aufgaben zu qualifizieren, die Unternehmen auch in Zukunft dringend besetzen müssen."Über die BildungsfabrikDie Bildungsfabrik ist eine digitale Meisterschule für angehende Industriemeister. Sie bietet berufsbegleitende Weiterbildungen zum IHK-Abschluss und setzt dabei auf Live-Online-Unterricht, flexible Lernmodelle sowie eine persönliche Begleitung der Teilnehmer. Das Angebot richtet sich insbesondere an Berufstätige, die ihre Weiterbildung mit Beruf und Privatleben vereinbaren möchten. Weitere Informationen unter: https://bildungsfabrik-online.de/ (https://bildungsfabrik-online.de/)Pressekontakt:Bildungsfabrik Coaching GmbHE-Mail: info@bildungsfabrik-online.deWeb: https://bildungsfabrik-online.deOriginal-Content von: Bildungsfabrik Coaching GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171460/6339507