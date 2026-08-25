Die Anzahl der Microcars in Deutschland steigt. Beliebt sind die kleinen Fahrzeuge vor allem bei Jugendlichen. Doch die sogenannten Mopedautos haben trotz ihrer niedrigen Geschwindigkeit eine hohe Schadenhäufigkeit. Der GDV fordert höhere Sicherheitsstandards. Man sieht sie immer häufiger auf deutschen Straßen: Microcars oder sogenannte Mopedautos. Die kleinen Fahrzeuge, die bis zu 45 km/h schnell werden und bereits ab 15 Jahren mit einem Mopedführerschein gefahren werden dürfen, erfreuen sich einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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