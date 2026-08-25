Bei Volkswagen beginnt heute eine entscheidende Phase des verschärften Sparkurses. Auf außerordentlichen Betriebsversammlungen muss der Vorstand erklären, wie der Konzern Kosten senken und seine deutschen Standorte wettbewerbsfähiger machen will. Im Mittelpunkt stehen vier Werke und ein möglicher zusätzlicher Abbau von rund 50.000 Stellen.Betriebsversammlungen starten in Wolfsburg Den Auftakt macht am 25. August die Betriebsversammlung am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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