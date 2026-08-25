Hannover (ots) -Gutes Hören ist mehr als Kommunikation - es ist Training fürs Gehirn. Die Lancet-Kommission zur Demenzprävention zählt unbehandelten Hörverlust zu den bedeutendsten beeinflussbaren Risikofaktoren für Demenz im Alter. Mehrere Studien, darunter ACHIEVE* (USA) und ENHANCE* (Australien), belegen: Menschen mit Hörverlust, die Hörsysteme tragen, bleiben länger geistig fit als unversorgte Vergleichsgruppen - bei besonders gefährdeten Personen sinkt das Demenzrisiko über mehrere Jahre spürbar. Die Botschaft der Forschung ist eindeutig: Wer Hörverlust frühzeitig behandeln lässt, tut aktiv etwas für seine geistige Fitness im Alter.Warum sich Hören und Denken beeinflussenFür den Zusammenhang gibt es mehrere plausible Erklärungen. Ein schlecht hörendes Gehirn muss beim Verstehen von Sprache mehr Aufwand betreiben - Kapazitäten, die dann für andere kognitive Aufgaben fehlen. Fehlende akustische Reize können zudem mit Veränderungen im Gehirn einhergehen. Hinzu kommt das soziale Verhalten: Schlechtes Hören führt häufig zu Rückzug und Kontaktverlust - und soziale Isolation gilt selbst als eigenständiger Risikofaktor für Demenz. Eine gute Hörsystemversorgung setzt daher gleich an mehreren Punkten an.Weitere Vorteile einer HörsystemversorgungNeben dem möglichen Schutz der kognitiven Gesundheit verbessert eine Hörsystemversorgung die Teilhabe am sozialen Leben, entlastet Angehörige und Kommunikationspartner im Alltag, erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und zu Hause durch besseres Wahrnehmen von Warnsignalen und wirkt sich nachweislich positiv auf Stimmung und Lebensqualität aus.Der erste Schritt: eine fachkundige BeratungOb und welche Hörsystemversorgung im Einzelfall sinnvoll ist, klärt eine individuelle Beratung durch qualifizierte Hörakustiker. Die Partnerakustiker der Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) bieten kostenlose Hörtests und eine unabhängige Beratung - als erster Schritt zu besserem Hören und mehr geistiger Fitness im Alter.Vormerken: Woche des Hörens vom 21. bis 26. SeptemberDie FGH lädt vom 21. bis 26. September zur Woche des Hörens ein, ihrer bundesweiten Aktionswoche für Hörgesundheit. In diesem Jahr fällt sie zeitlich mit der Woche der Demenz zusammen - ein Anlass, den Zusammenhang zwischen gutem Hören und geistiger Fitness besonders in den Blick zu nehmen. Weitere Informationen und Programmdetails unter www.fgh-info.deÜber die Fördergemeinschaft Gutes HörenDie Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH) und ihre Partnerakustiker stehen allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite. Regelmäßige Hörtests und eine gezielte Hörvorsorge tragen wesentlich zur Erhaltung der Hörgesundheit bei. Informationen rund um gutes Hören, Hörvorsorge und die Risiken von Lärm und Hörverlust gibt es bei den FGH-Partnerakustikern. Sie sind am Ohrbogen mit dem roten Punkt zu erkennen und zu finden unter www.fgh-info.de*Quellen:ACHIEVE-Studie - Reed, N.S. et al. (2023) Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37478886/ (Accessed: 4 August 2026)ENHANCE-Studie - Sarant, J., Blamey, P., Foong, D., Gallacher, J., Gopinath, B., McMahon, C., Petersen, K., Rance, G. and Teede, H. (2023) The ENHANCE study: the effect of hearing aid use on cognitive function in older adults with hearing loss-a randomized controlled trial, Frontiers in Aging Neuroscience, 15, p. 1302185. Available at: https://ots.de/N56btx (Accessed: 4 August 2026).Verwendung und Nachdruck des Textes honorarfrei mit Quellennachweis: "FGH"Pressekontakt:Fördergemeinschaft Gutes Hören GmbHKarsten Mohr0511/76 333 6680 oder 0511/76 333 666presse@fgh-info.deOriginal-Content von: Fördergemeinschaft Gutes Hören (FGH), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25206/6339541