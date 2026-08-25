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Dow Jones News
25.08.2026 12:45 Uhr
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AUKTION/Bund stockt 2028er Schatzanweisung auf

DJ AUKTION/Bund stockt 2028er Schatzanweisung auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag bei einer Aufstockungsaktion Schatzanweisungen mit Fälligkeit September 2028 im Volumen von 3,828 Milliarden Euro platziert, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 4. August): 

=== 
Emission       2,70%-ige Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit 13. September 2028 
Volumen       5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen   5,698 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   3,828 Mrd EUR 
Marktpflegeumfang  1,172 Mrd EUR 
Zeichnungsquote   1,5   (1,4) 
Durchschnittsrend.  2,85%  (2,78%) 
Durchschnittskurs  99,696 (99,827) 
Mindestkurs     99,695 (99,825) 
Wertstellung     27. August 2026 
===

Kontakt zur Autorin: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)

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Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

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