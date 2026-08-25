Zürich (www.anleihencheck.de) - Diese Woche könnte Jackson Hole Bewegung in die Märkte bringen, so David Kohl, Chief Economist bei Julius Bär.Werde der FED-Vorsitzende Kevin Warsh die Gelegenheit nutzen, um seine Haltung zur Inflation zu erklären?Das Jackson-Hole-Symposium biete Warsh die Gelegenheit, seine Kommunikation anzupassen, die er in letzter Zeit bewusst undurchsichtig angelegt habe. Fraglich sei allerdings, ob er dies überhaupt wolle. Sein bisheriger Ansatz sei eine Kombination aus demonstrativer Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation bei gleichzeitigem Verzicht auf eine konkrete geldpolitische Strategie zur Senkung der Inflation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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