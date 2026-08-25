Mit einem Kursgewinn von über +5% ist die Scout24-Aktie am Dienstagvormittag nicht nur die klare Nummer 1 im DAX, sondern klettert erstmals seit sechs Monaten wieder über die Kursmarke von 80 €. Was gibt der Immobilienplattform neuen Rückenwind und sollten sich Anleger auf weiter steigende Kurse einstellen? Laufendes Aktienrückkaufprogramm Frischen Rückenwind erhält der Kurs der Scout24-Aktie aktuell vom laufenden Aktienrückkaufprogramm. Zu Wochenbeginn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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