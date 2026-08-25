EQS-News: LilliLandia Games / Schlagwort(e): Produkteinführung/Sonstiges

Die heimelige Lebenssimulation Animula Nook präsentiert auf der gamescom 2026 eine neue Beta-Version - spielbare Hands-on-Demos am Stand von Tencent Games



25.08.2026 / 13:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das Studio LilliLandia Games lädt Spieler dazu ein, ganz klein zu werden und im August in Köln Minietopia, eine magische Miniaturwelt, zu erkunden GUANGZHOU, China, 25. August 2026 /PRNewswire/ -- Auf der gamescom 2026 (26.-30. August, Koelnmesse, Köln) präsentiert LilliLandia Games erstmals eine neue Beta-Version von Animula Nook , dem gemütlichen Lebenssimulationsspiel, in dem sich die Spieler verkleinern, um in einer magischen Miniaturwelt namens Minietopia zu leben. Sehen Sie sich hier den gamescom-Trailer an, um einen genaueren Einblick in den dynamischen Tag-Nacht-Zyklus von Minietopia und die zahlreichen neuen Optionen zur Charakteranpassung zu erhalten, die in der neuesten Beta-Version enthalten sind! In Animula Nook bauen Spieler Gehöfte, sammeln natürliche Elemente wie Sonnenlicht in Flaschen und schließen Freundschaft mit winzigen Kreaturen, die sich auf Alltagsgegenständen wie Computertischen tummeln. Als winzige Entdecker, die sich durch überdimensionale Umgebungen bewegen, verwandeln die Spieler alltäglichen Krimskrams in Miniaturhäuser, Cafés und Gärten. Seit Beginn der Anmeldung zum Spieltest im Februar 2026 hat Animula Nook über 10 Millionen Voranmeldungen gesammelt. Die neue Beta-Version wird in Halle 08.1, Stand A-051 / B-050, für die Öffentlichkeit spielbar sein. Diese Version bringt eine umfassende Verbesserung der Grafik, der Materialien, des Rendering-Verfahrens und der Charakteranimationen mit sich. Die Spieler können eine verfeinerte und gemütlichere Version des Schreibtischs, der Fensterbank und der Wupa-Wald-Bereiche erleben, neue Minies (Bewohner) kennenlernen und neue Möbel sowie Outfits entdecken. Bei jeder Hands-on-Session können Besucher die Miniaturatmosphäre genießen, Outfits anpassen, Fotos schießen und diese winzige Welt auf eigene Faust erkunden. Wer an der Vor-Ort-Aktivität teilnimmt, hat außerdem die Chance, an einer Verlosung teilzunehmen und exklusive Animula-Nook-Fanartikel zu gewinnen. Über die Hands-on-Demo hinaus sind Besucher eingeladen, durch ein vollständig thematisch gestaltetes Stand-Erlebnis in die bezaubernde Welt von Minietopia einzutauchen. Eine immersive Nachbildung der ikonischen Miniaturwelt des Spiels bildet den Rahmen - komplett mit einem vier Meter hohen aufblasbaren Wupa, Fotomotiven zum Sofortabzug, thematischer Musik und interaktiven Aktivitäten, die die gemütliche Atmosphäre von Animula Nook zum Leben erwecken. Fans, die an den Aktivitäten vor Ort teilnehmen, haben zudem die Chance, an einer Verlosung teilzunehmen und exklusive Animula-Nook-Fanartikel in limitierter Auflage zu gewinnen. Wer nicht an der gamescom teilnehmen kann, kann das Abenteuer dennoch über den interaktiven virtuellen Stand von Animula Nook miterleben, der hier sowohl für PC als auch für Mobilgeräte verfügbar ist. Er bildet den physischen Raum online nach und vereint die neuesten Spiel-Updates, themenbezogene Minispiele und interaktive Erlebnisse. Auch virtuelle Teilnehmer haben die Chance, ein komplettes Set exklusiver "Animula Nook"-Fanartikel zu gewinnen. Laden Sie das offizielle Key Visual der gamescom und die neuesten Screenshots aus dem Spiel hier herunter. Animula Nook kann ab sofort auf Steam , Epic Games Store sowie PlayStation zur Wunschliste hinzugefügt werden und wird für PC, Mac, Switch 2 und PlayStation 5 erscheinen. Weitere Informationen zu Animula Nook finden Sie auf der Website oder folgen Sie dem Spiel in den sozialen Netzwerken: Facebook , X , Instagram , TikTok oder YouTube . Informationen zu LilliLandia Games LilliLandia Games ist ein erfahrenes Studio, das von Tencent Games unterstützt wird und über ausgereifte plattformübergreifende globale Entwicklungskapazitäten verfügt. Es wurde von einem Kernteam aus erfahrenen Entwicklern aufgebaut, die sich auf Plattformentwicklung und Multiplayer-Erlebnisse spezialisiert haben. Das Team konzentriert sich darauf, Spiele zu entwickeln, die soziale Verbindungen und Geborgenheit bieten, und erschafft wunderschöne Welten als Rückzugsort für die globale Gaming-Community. Informationen zu Tencent Games Tencent Games wurde 2003 gegründet und hat sich seitdem zu einer führenden globalen Plattform für die Entwicklung, Veröffentlichung und den Betrieb von Spielen sowie zum Betreiber der größten Online-Spiele-Community in China entwickelt. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Spielern auf der ganzen Welt fesselnde und hochwertige interaktive Unterhaltungserlebnisse zu bieten. Tencent Games bietet inzwischen mehr als 170 selbst entwickelte und lizenzierte Spiele in 200 Ländern und Regionen an, die Hunderten von Millionen von Nutzern plattformübergreifende interaktive Unterhaltungserlebnisse bieten. Honor of Kings, PUBG MOBILE, League of Legends, Call of Duty: Mobile und Brawl Stars gehören zu unseren beliebtesten Titeln auf der ganzen Welt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-heimelige-lebenssimulation-animula-nook-prasentiert-auf-der-gamescom-2026-eine-neue-beta-version--spielbare-hands-on-demos-am-stand-von-tencent-games-302859339.html



25.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News