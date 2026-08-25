FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Basket DE000HG8ZXXX
TurboC O.End Basket DE000HG8ZXXX
TurboC O.End Basket DE000HG9BXXX
TurboC O.End Basket DE000HG9FXXX
TurboC O.End Basket DE000HS2WXXX
TurboC O.End Basket DE000HS2XXXX
TurboC O.End Basket DE000HS3AXXX
TurboC O.End Basket DE000HS3VXXX
TurboC O.End Basket DE000HS48XXX
TurboC O.End Basket DE000HS6EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS6QXXX
TurboC O.End Basket DE000HS6TXXX
TurboC O.End Basket DE000HS8EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS8EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS9BXXX
TurboC O.End Basket DE000HS9CXXX
TurboC O.End Basket DE000HT4GXXX
TurboC O.End Basket DE000HT4JXXX
AB/FROM ONWARDS 25.08.2026 12:59 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Basket DE000HG8ZXXX
TurboC O.End Basket DE000HG8ZXXX
TurboC O.End Basket DE000HG9BXXX
TurboC O.End Basket DE000HG9FXXX
TurboC O.End Basket DE000HS2WXXX
TurboC O.End Basket DE000HS2XXXX
TurboC O.End Basket DE000HS3AXXX
TurboC O.End Basket DE000HS3VXXX
TurboC O.End Basket DE000HS48XXX
TurboC O.End Basket DE000HS6EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS6QXXX
TurboC O.End Basket DE000HS6TXXX
TurboC O.End Basket DE000HS8EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS8EXXX
TurboC O.End Basket DE000HS9BXXX
TurboC O.End Basket DE000HS9CXXX
TurboC O.End Basket DE000HT4GXXX
TurboC O.End Basket DE000HT4JXXX
AB/FROM ONWARDS 25.08.2026 12:59 CET
© 2026 Xetra Newsboard