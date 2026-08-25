Energieeffiziente Eigentumswohnungen sind zunehmend gefragt, kosten aber meist mehr als Immobilien mit schlechteren Effizienzklassen. Der "Postbank Wohnatlas 2026" beleuchtet, wie hoch die Preisaufschläge beim Kauf ausfallen, und zeigt, in welchen Regionen der Anteil solcher Objekte besonders hoch ist. Für den "Postbank Wohnatlas 2026" hat das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) beleuchtet, welche Preisaufschläge beim Verkauf energieeffizienter Wohnungen gegenüber Immobilien mit schlechteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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