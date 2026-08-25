Gerresheimer sorgt mit einem überraschenden Wechsel an der Konzernspitze für Unruhe an der Börse. Interim-CEO Uwe Röhrhoff hat sein Mandat vorzeitig beendet, die Aktie verlor daraufhin im frühen Handel zeitweise 6 %. Für den Verpackungsspezialisten kommt der Abgang in einer ohnehin schwierigen Phase mit Gewinnwarnungen, Bilanzproblemen und einem laufenden Umbau.Röhrhoff geht früher als geplant Uwe Röhrhoff hatte den Vorstandsvorsitz erst zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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