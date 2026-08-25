Die im Frankfurter Scale-Segment notierte Circus SE (ISIN: DE000A2YN355) stellt die Weichen für die nächste internationale Wachstumsphase und verstärkt ihren Verwaltungsrat mit "hochkarätiger Branchenexpertise". Wie das Münchener Unternehmen heute mitteilte, wurde Jürgen Thamm auf der jüngsten Hauptversammlung mit einer überwältigenden Mehrheit von 98,35 Prozent der Stimmen neu in das Kontrollgremium gewählt. Thamm folgt auf Mark Harré, der dem Verwaltungsrat knapp drei Jahre angehörte und nun ausscheidet. Rheinmetall HENSOLDT - Morningstar lag richtig - und weiter? SUSS MicroTec im Schatten Nvidias? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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