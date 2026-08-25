After falling to $55.5 per ounce (oz) in mid-July, their lowest level since early December, silver prices began trending upward in early August, reaching $68.3/oz on Aug. 25. Silver's recent gains have coincided with a broader rally in precious metals. Gold rose from around $4,000/oz in late July to more than $4,600/oz in late August, supported by geopolitical and fiscal uncertainty, lower bond yields and increased safe-haven demand. "We remain positive towards gold and silver prices, for both late 2026 and into 2027," Philip Newman, Managing Director of independent research consultancy Metals ...

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