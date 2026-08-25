Ein Youtuber bringt einen neuen Nachtzug an den Start, ein italienischer Vorzeigekonzern rollt über die Grenze, Flix investiert kräftig: Im deutschen Schienennetz kündigt sich mehr Wettbewerb an. Wird Bahnfahren wieder besser? Einschlafen im Norden von Frankreich, aufwachen am Mittelmeer, irgendwo bei Nizza. Sicher 200 Mal hat Thibault Constant diese Strecke in seiner Kindheit im Nachtzug zurückgelegt, bei Fahrten zwischen Elternhaus und Verwandten, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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