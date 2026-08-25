Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Jackson Hole Economic Symposium verspricht dieses Jahr aus einem besonderen Grund spannend zu werden, so David Norris, Portfoliomanager bei TwentyFour Asset Management.Es sei Kevin Warshs erstes Symposium als FED-Chef. Für seine Ansprache habe er bereits zwei mögliche Richtungen skizziert: entweder eine Rede zu den "großen Fragen" wie Produktivität, Demografie und Weltwirtschaft oder eine traditionellere "Vorbereitungsrede", die einen Ausblick auf die geldpolitischen Schritte zwischen September und Dezember gebe. Unabhängig davon dürfte er ein Update zu seinen fünf Arbeitsgruppen geben. Vor allem aber müsse Warsh einen deutlichen Akzent setzen und die geldpolitischen Ziele der FED klarstellen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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