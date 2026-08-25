© Foto: Moritz Frankenberg - dpaBei VW wird der Rotstift angesetzt. Auch in Deutschland sollen massiv Stellen abgebaut werden.
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|13:53
|90.000 in Deutschland: Volkswagen: 140.000 Stellen stehen jetzt auf der Kippe!
|© Foto: Moritz Frankenberg - dpaBei VW wird der Rotstift angesetzt. Auch in Deutschland sollen massiv Stellen abgebaut werden Enthaltene Werte: DE0007664039,DE000PAH0038Den vollständigen Artikel lesen
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|09:30
|Porsche SE: Milliardenabschreibung auf VW-Anteile sorgt für Kursrutsch!
|12.08.
|Börsen-Update zur Porsche SE: Barclays hinterfragt Management-Strategie und senkt Kursziel
|STUTTGART (IT-Times) - Die Porsche Automobil Holding SE - kurz Porsche SE - hat ein Research-Update von Barclays erhalten, wobei das Kursziel für die Aktie der Beteiligungsgesellschaft der Porsche-Gründer...
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|12.08.
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche SE auf 26,25 Euro - 'Underweight'
| LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der...
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|12.08.
|BARCLAYS stuft Porsche SE auf 'Underweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche SE von 35 auf 26,25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Dividendenrendite der...
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|13:55
|Business-Ticker: VW-Chef Blume: Hälfte des Stellenabbaus wohl in Deutschland
|13:55
|VW-Chef Blume äußert sich zu Stellenstreichungen
|13:53
|90.000 in Deutschland: Volkswagen: 140.000 Stellen stehen jetzt auf der Kippe!
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|13:49
|VW-Betriebsratschefin Cavallo: Vertrauen in Blume beschädigt
|13:39
|Krise bei VW: Wie kam der Autobauer da rein? Und wie will man wieder raus?
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