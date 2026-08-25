CHART des Tages: EURUSD unter Druck durch den Dollar. Bessent, PCE und Jackson Hole bestimmen die Richtung

Am Dienstag zeigt sich der US-Dollar im EURUSD-Handel leicht gestärkt. Die Gesamtlage am Devisenmarkt präsentiert sich jedoch deutlich komplexer als noch vor einigen Tagen. Nachdem das Währungspaar EURUSD von der Marke um 1,17 zurückgesetzt hat, bauen sich im Hintergrund fundamentale Faktoren auf, die den Greenback in den kommenden Wochen maßgeblich prägen dürften.

- EURUSD WKN 965275 - ISIN EU0009652XXX - Ticker: EUR/USD

Eine zentrale Rolle spielt dabei das US-Finanzministerium unter der Leitung von Scott Bessent. Das Ministerium hat beschlossen, das Volumen seiner vierteljährlichen Rückkaufaktionen für langlaufende US-Staatsanleihen zu verdoppeln. Gleichzeitig kündigte Bessent an, dass der reguläre Auktionsplan für US-Schulden unverändert bleibt. Die aufgestockten Rückkäufe beginnen im September.

Bessents Eingreifen als Schlüsselfaktor für den US-Dollar

Die Aktionen des US-Finanzministeriums könnten sich zu einem der wichtigsten Kurstreiber für den Dollar entwickeln. Die Behörde versucht, den Druck auf die langlaufenden Renditen zu mindern. Der US-Anleihemarkt kämpft weiterhin mit extrem hoher Verschuldung, massivem Refinanzierungsbedarf und steigenden Zinslasten.

Parallel dazu warten Anleger auf die Veröffentlichung der US-PCE-Kernrate - dem von der Federal Reserve bevorzugten Inflationsmaß. Der Markt rechnet derzeit mit einer unveränderten Kernrate von 3,3 - gegenüber dem Vorjahr. Auf europäischer Seite überzeugten die jüngsten Daten aus Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal um 0,3 - gegenüber dem Vorquartal und lag damit über der ersten Schätzung.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.