Gold, Silber und Minen leben. Das haben die vergangenen Wochen klar gemacht. Die gesamte Branche meldete sich mit immensen Kursanstiegen zurück. Zwar würde dem Sektor ein Rücksetzer in den kommenden Tagen gut zu Gesicht stehen. Doch die Richtung für die kommenden Monate dürfte klar sein: nach oben. Am überzeugendsten sehen dabei die Minen aus, über Silber hängt noch ein kleiner Schatten."Wir haben nun eine sehr schöne erste Bewegung gesehen, Silber hat aber im Gegensatz zu Gold und vor allem dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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