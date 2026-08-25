Schwerin (ots) -Boomer gegen Gen Z - kaum ein Thema wird aktuell emotionaler diskutiert. Die einen gelten als leistungsorientiert und pflichtbewusst, die anderen als sensibel und fordernd. Doch viele Psychologen und Forscher zweifeln inzwischen daran, dass diese Schubladen überhaupt sinnvoll sind. Manche vergleichen Generationen-Klischees inzwischen sogar mit Sternzeichen oder Horoskopen.Die meisten Konflikte entstehen nicht zwischen Generationen, sondern zwischen unterschiedlichen Erwartungen, Lebensrealitäten und Kommunikationsstilen. Nachfolgend erfahren Sie, warum der angebliche Generationenkonflikt oft überschätzt wird und was wirklich hinter den Spannungen zwischen Boomer, Gen Z & Co. steckt.Unterschiede sind real - aber nicht wegen des GeburtsjahresAuf den ersten Blick scheinen sich die Generationen deutlich voneinander zu unterscheiden. Während ältere Beschäftigte häufig als besonders pflichtbewusst gelten, wird jüngeren Menschen oft nachgesagt, sie legen zu viel Wert auf Freizeit und Selbstverwirklichung. Aus psychologischer Sicht greift diese Einordnung jedoch zu kurz.Unterschiede zwischen einem 25- und einem 55-Jährigen sind durchaus nachvollziehbar. Sie entstehen jedoch meist nicht durch das Geburtsjahr selbst, sondern durch unterschiedliche Lebensphasen, Erziehungsstile und gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Auch wirtschaftliche Erfahrungen spielen eine wichtige Rolle. Wer in Zeiten großer Unsicherheit aufgewachsen ist, entwickelt häufig andere Prioritäten als jemand, der unter stabileren Bedingungen groß geworden ist. Tatsächlich unterscheiden sich Menschen in der Regel stärker durch ihre persönliche Biografie als durch ihre Generation.Passend dazu zeigt auch die Forschung, dass die Unterschiede innerhalb einer Generation deutlich größer sind als zwischen verschiedenen Generationen. Leistungsorientierte junge Erwachsene sind ebenso wenig eine Ausnahme wie ältere Menschen, die großen Wert auf Selbstfürsorge oder eine ausgewogene Work-Life-Balance legen. Starre Zuschreibungen werden dieser Vielfalt deshalb nur selten gerecht.Unterschiedliche Prägungen führen zu MissverständnissenViele Konflikte entstehen vielmehr dadurch, dass Menschen das Verhalten anderer durch ihre eigene Lebenserfahrung bewerten. Wer beispielsweise gelernt hat, Leistung als wichtigsten Maßstab für Anerkennung zu verstehen, interpretiert klare Grenzen zwischen Beruf und Privatleben möglicherweise als mangelnde Einsatzbereitschaft. Umgekehrt kann eine starke Arbeitsorientierung wie Selbstaufgabe oder fehlende Reflexion wirken.Hinzu kommen Unterschiede in der Kommunikation. Während ältere Generationen Erwartungen häufig unausgesprochen voraussetzen, formulieren jüngere Menschen ihre Bedürfnisse oft deutlich direkter. Was die eine Seite als selbstverständliche Klarheit empfindet, nimmt die andere schnell als Forderung wahr. Dadurch entstehen Spannungen, obwohl beide Seiten häufig dasselbe Ziel verfolgen.Lebensumstände prägen stärker als GenerationenEntscheidend für die Entwicklung eines Menschen sind vor allem die Bedingungen, unter denen er aufwächst. Erziehung, wirtschaftliche Sicherheit und gesellschaftliche Veränderungen hinterlassen langfristige Spuren. So können Menschen, die in finanziell unsicheren Zeiten aufgewachsen sind, unabhängig von ihrem Alter ähnliche Verhaltensweisen entwickeln - etwa ein starkes Sicherheitsbedürfnis oder einen besonders sparsamen Umgang mit Geld.Auch Erziehungsstile haben sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert. Viele Eltern begleiten ihre Kinder heute deutlich intensiver als frühere Generationen. Dadurch entwickeln junge Menschen teilweise andere Strategien im Umgang mit Frustration, Selbstständigkeit oder Konflikten. Solche Unterschiede lassen sich jedoch eher auf Erziehung und Umfeld zurückführen als auf die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation.Weniger Schubladen, mehr VerständnisDass Menschen trotzdem gerne in Generationen denken, hat auch psychologische Gründe. Das Gehirn vereinfacht komplexe Zusammenhänge, indem es Kategorien bildet. Dadurch entstehen schnell stereotype Vorstellungen, die sich mit der Zeit verfestigen. Wer einmal überzeugt ist, dass eine bestimmte Generation bestimmte Eigenschaften besitzt, nimmt vor allem Informationen wahr, die dieses Bild bestätigen, während widersprüchliche Erfahrungen eher ausgeblendet werden.Im Alltag lohnt sich deshalb ein anderer Blick. Statt Verhalten vorschnell einer Generation zuzuschreiben, ist es sinnvoller, die individuelle Persönlichkeit, die jeweiligen Erfahrungen und die konkreten Lebensumstände zu berücksichtigen. Gerade in Unternehmen können klare Absprachen und offen formulierte Erwartungen viele Missverständnisse vermeiden. Auch innerhalb von Familien hilft es häufig, weniger über Altersunterschiede zu sprechen und stattdessen zu verstehen, welche Erfahrungen die jeweilige Sichtweise geprägt haben.Der häufig beschworene Generationenkonflikt erweist sich damit oft als Kommunikations- und Verständnisproblem. Wer den Menschen hinter dem Etikett sieht, schafft die Grundlage für einen respektvollen Austausch - unabhängig davon, ob jemand den Babyboomern, der Generation X, den Millennials oder der Gen Z angehört.Über Ramón Schlemmbach:Ramón Schlemmbach ist klinischer Psychologe (M.Sc.), systemischer Paartherapeut und Heilpraktiker für Psychotherapie. Mit seinem Coaching-Programm "Geprägt! Aber richtig" unterstützt er Erwachsene dabei, emotionale Altlasten aus der Kindheit zu erkennen und nachhaltig zu verändern. Durch seine strukturierte Online-Arbeit hat er bereits über 1.300 Klient*innen geholfen, ein erfüllteres Leben zu führen. 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