Frankfurt am Main (ots) -Nach mehr als sechs Jahren kehrt der hr1-Dancefloor nach Kassel zurück. Am Samstag, 12. September, macht die Ü30-Partyreihe dort in der Kult-Location Gleis 1 Station. Am Mikrofon steht hr1-Moderator Klaus Reichert. Tickets gibt es an der Abendkasse.Eine volle Tanzfläche, die besten Hits der vergangenen Jahrzehnte und feiern bis zum frühen Morgen - jetzt bringt der Hessische Rundfunk (hr) den beliebten hr1-Dancefloor zurück nach Kassel. Am Samstag, 12. September, ab 20 Uhr, sorgt DJ Peter Baur für die Hits aus fünf Jahrzehnten. Gefeiert wird, solange die Musik spielt, was in Kassel schon früher bedeutete, dass die Partynächte häufiger bis 5 Uhr morgens dauerten. Wer seinen Lieblingssong hören möchte, kann eines der Musikwunsch-Kärtchen ausfüllen und Peter Baur baut ihn nach Möglichkeit in die Playlist des Abends ein.Mehr als zehn Jahre lang machte die Partyreihe alle vier Wochen Station im Gleis 1, der bekannten Club-Location im KulturBahnhof mitten in Kassel. Lange Schlangen am Einlass und eine ausverkaufte Party mit bis zu 1.000 Besucherinnen und Besuchern - auch das gehörte fast immer dazu.Der hr1-Dancefloor besucht seit 18 Jahren regelmäßig ausgesuchte Städte Hessens, darunter Bad Homburg, Bad Orb oder Gießen. Die Partys in Kassel waren mit die ersten der erfolgreichen Reihe. Neben Bad Homburg waren sie die einzigen, die außerhalb der Sommerzeit alle vier Wochen stattfanden. Hunderte Gäste genießen es bis heute jedes Mal, schon früh am Abend und bis spät in die Nacht tanzen und feiern zu können. Informationen zu weiteren Veranstaltungsorten sowie eine Liste der hr1-Dancefloor-Termine sind auf www.hr1.de zu finden.hr1-Dancefloor in Kassel im Gleis 1 (KulturBahnhof)Samstag, 12. September, ab 20 UhrTickets sind an der Abendkasse erhältlich und kosten 10 Euro.Pressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6339616