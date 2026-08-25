Kartierungen, Prospektionsarbeiten und Probenahmen der Phase 1 auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent sollen im September 2026 beginnen

25. August 2026, Calgary, Alberta / IRW-Press / Northern Discovery Metals Inc. (CSE: NOR) (FWB: M1V0) ("Northern Discovery" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Geomap Exploration Inc. ("Geomap") beauftragt hat, die Phase-1-Arbeiten im Rahmen des zuvor angekündigten (siehe Pressemitteilung vom 17. August 2026) gezielten Anschlussexplorationsprogramms des Unternehmens auf dem Kupferkonzessionsgebiet Vent (das "Konzessionsgebiet") in der Alberni Mining Division auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia zu planen, zu koordinieren und durchzuführen. Das Unternehmen hat gemäß einer Konzessionsoptionsvereinbarung vom 13. Januar 2026 die Option auf den Erwerb von bis zu 100 % der Anteile am Konzessionsgebiet. Das Unternehmen merkt an, dass Geomap, eine in Vancouver ansässige Mineralexplorationsberatungsfirma mit dem Schwerpunkt kritische Metalle und Edelmetalle, der zugrunde liegende bzw. ursprüngliche Eigentümer des Konzessionsgebiets ist.

Die Feldarbeiten werden voraussichtlich im September 2026 beginnen und vorbehaltlich geeigneter Witterungs-, Zugangs- und anderer Bedingungen vor Ort etwa drei Wochen andauern. Die Arbeiten werden sich zunächst auf die Gebiete Vent-Ken und Sentinel Peak konzentrieren und geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie gezielte Gesteins- und Bodenprobenahmen umfassen. Das Feldteam wird die geologischen Gegebenheiten im Bereich der stärksten geochemischen Kupfer- und Molybdänsignale bewerten, die in bestehenden Datensätzen identifizierten vorrangigen magnetischen und elektromagnetischen Niederfrequenz-("VLF-EM")-Signale überprüfen und neue Befunde, die im Rahmen des Programms ermittelt wurden, genauer untersuchen, wenn dies gerechtfertigt ist.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Ergebnisse mit den bestehenden Daten des Unternehmens zu Geologie, Geochemie und Geophysik zusammenzuführen, um sein geologisches Konzept für das Konzessionsgebiet zu verfeinern und eine Prioritätenreihung der Zielgebiete zu ermöglichen. Sollten die Arbeiten zur Identifizierung eines bestimmten Zielgebiets führen, das von schlüssigen geologischen und geochemischen Befunden untermauert ist, könnte die Durchführung geophysikalischer Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation oder anderer Verfahren separat in Erwägung gezogen werden, um mögliche Bohrziele genauer einzugrenzen und zu priorisieren.

"Mit der Beauftragung von Geomap sind wir nun bereit, die nächste Phase der Feldarbeiten bei Vent in Angriff zu nehmen", so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Northern Discovery. "Das Ziel besteht darin, zu ermitteln, ob die ausgeprägtesten geochemischen Signale mit kohärenten geologischen Zielen in Zusammenhang stehen. Anhand der Ergebnisse werden wir die vorrangigen Zielgebiete einstufen und ermitteln, ob die Durchführung gezielter geophysikalischer Bodenvermessungen gerechtfertigt ist."

Erklärung der qualifizierten Person

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Chief Executive Officer und Direktor des Unternehmens sowie eine "qualifizierte Person" im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Eine genauere Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Vent Copper Property, Alberni Mining Division, British Columbia, Canada, NTS Map 092F03W" vom 22. Juli 2026, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann. Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Explorationsphase und es liegen keine aktuellen Mineralressourcen- oder Mineralreservenschätzungen vor.

Über Northern Discovery Metals Inc.

Northern Discovery Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionen in Kanada konzentriert. Das Unternehmen exploriert auf seinem Projekt Vent auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia nach Kupfer. Northern Discovery Metals beabsichtigt, das Projekt durch systematische Explorationsarbeiten und die Bewertung seines Mineralpotenzials weiterzuentwickeln.

Im Namen des Board of Directors

Jared Suchan

Chief Executive Officer and Director

Tel: (604) 294-3020

E-Mail: info@northerndiscoverymetals.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie "erwartet", "plant", "geht davon aus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell", "geplant", "angestrebt", "könnte", "wird", "würde" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Umstände eintreten "werden", "könnten" oder "würden". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen zum erwarteten Zeitplan, zur Dauer, zum Umfang und zum Schwerpunkt des Phase-1-Explorationsprogramms auf dem Konzessionsgebiet; zu den geplanten geologischen Kartierungen, Prospektionsarbeiten sowie Gesteins- und Bodenprobenahmen; zur Bewertung und weiteren Untersuchungen von geochemischen Kupfer- und Molybdänsignalen, magnetischen und VLF-EM-Signalen sowie anderen im Rahmen des Programms ermittelten Befunden; zur Zusammenführung der Ergebnisse des Programms mit bestehenden Daten zu Geologie, Geochemie und Geophysik; zur Verfeinerung des geologischen Modells des Unternehmens und der Prioritätenreihung von Zielgebieten; zur potenziellen Identifizierung kohärenter geologischer und geochemischer Ziele; zur möglichen Durchführung gezielter geophysikalischer Bodenvermessungen mittels induzierter Polarisation oder anderer Verfahren; zur potenziellen genaueren Eingrenzung und Priorisierung von Bohrzielen; sowie zu den Plänen des Unternehmens, das Konzessionsgebiet systematisch zu erkunden, zu bewerten und weiterzuentwickeln.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern, Ausrüstung, Material und Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen; der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit historischer und aktueller geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; der Fähigkeit, alle erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen und Zugangsvereinbarungen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; geeigneter Witterungs-, Zugangs- und Feldbedingungen; der Leistung von Geomap und anderen Auftragnehmern gemäß den geltenden Arbeitsplänen; sowie des Ausbleibens wesentlicher nachteiliger Veränderungen bei den geltenden Gesetzen, Rohstoffpreisen, Marktbedingungen oder der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Verzögerungen, Unterbrechungen, Änderungen des Umfangs oder Kostenüberschreitungen, die das Explorationsprogramm beeinträchtigen; ungünstige Witterungsbedingungen, Zugangsbeschränkungen, Geländebedingungen, Waldbrände oder andere Bedingungen vor Ort; die Unfähigkeit, Genehmigungen, Zulassungen, Landzugang, Personal, Auftragnehmer, Ausrüstung, Material oder ausreichende Finanzierung zu sichern oder aufrechtzuerhalten; die Leistung von Auftragnehmern und operative Risiken; Unfälle, Umweltvorfälle und andere Gefahren, die mit der Mineralexploration verbunden sind; die Möglichkeit, dass Probenahmen, Kartierungen, Prospektionsarbeiten oder geophysikalische Vermessungen historische Anomalien nicht bestätigen oder klären, keine Mineralisierung identifizieren oder keine kohärenten Ziele liefern; das Risiko, dass geochemische oder geophysikalische Anomalien nicht auf eine wirtschaftlich nutzbare Mineralisierung hindeuten; Unsicherheiten, die mit der geologischen Interpretation, der Datenüberprüfung und der Einschätzung des Explorationspotenzials verbunden sind; der vorläufige Charakter der Explorationsergebnisse und die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus einem Gebiet nicht repräsentativ für das gesamte Konzessionsgebiet sind; Risiken in Bezug auf Eigentumsrechte, Optionsvereinbarungen und den Zugang zum Konzessionsgebiet; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Marktbedingungen; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften, Genehmigungsanforderungen oder staatlichen Richtlinien; Wettbewerb um Kapital, Personal und Ausrüstung; sowie die zusätzlich beschriebenen Risiken in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens bei den jeweiligen Wertpapieraufsichtsbehörden.Es kann nicht garantiert werden, dass das Explorationsprogramm wie derzeit geplant verläuft, innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abgeschlossen wird oder die erwarteten Ergebnisse erzielt. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder anzupassen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

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