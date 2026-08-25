Alibaba gerät an der Börse unter Druck. Doch die eigenen Top-Manager greifen zu. Vorstandschef Joseph Tsai und CEO Eddie Wu kaufen Millionen Aktien. Ist das ein Signal für die nächste große Alibaba-Chance? Während die Alibaba-Aktie unter Druck steht, setzen die Spitzenmanager des chinesischen E-Commerce-Konzerns ein deutliches Zeichen. Mehrere Führungskräfte, darunter Mitbegründer und Vorstandschef Joseph Tsai, haben eigene Aktien im Wert von rund 15,3 Millionen US-Dollar gekauft. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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