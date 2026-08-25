EQS-Ad-hoc: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
q.beyond beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 2.491.589 Aktien zum Preis von € 3,78 je Aktie
Köln, 25. August 2026. Der Vorstand des Kölner IT-Dienstleisters q.beyond hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, erstmals von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2023 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 2.491.589 eigenen Aktien (ca. 10 % des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufsangebots anzubieten.
Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von € 3,78 je Stückaktie erfolgen. Das Volumen des Aktienrückkaufangebots beträgt damit insgesamt bis zu € 9,42 Mio. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 31. August 2026, 0:00 Uhr (MESZ) und endet voraussichtlich am 28. September 2026, 24:00 Uhr (MESZ).
Die weiteren Einzelheiten des öffentlichen Aktienrückkaufangebots sind der Angebotsunterlage zu entnehmen, die demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.qbeyond.de unter der Rubrik "Investor Relations - Aktienrückkauf" sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht wird.
Die zurückgekauften Aktien können für alle nach der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 24. Mai 2023 zulässigen Zwecke verwendet werden. Die Aktien können auch eingezogen werden. Über die Verwendung der eigenen Aktien nach Abschluss des öffentlichen Aktienrückkaufangebots ist noch nicht entschieden.
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