Die Adidas-Aktie gerät am Dienstag plötzlich unter Druck. Auslöser sind schwache Signale aus dem US-Sportartikelhandel. Die frischen Quartalszahlen von Dick's Sporting Goods zeigen: Die Nachfrage nach Sportbekleidung wird schwieriger. Das sind auch für die Herzogenauracher keine guten Nachrichten, da der US-Markt rund ein Fünftel der Umsatzerlöse beisteuert.Dick's Sporting Goods hat am Dienstag im Rahmen der Zahlenvorlage seine Jahresprognose gesenkt. Die Aktie des US-Sporthändlers brach vorbörslich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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