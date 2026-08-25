Die deutschen Aktienmärkte haben eine schwierige Woche hinter sich. Steigende Ölpreise, Inflationssorgen und vor allem auch erheblich anziehende Anleiherenditen - Händler kommentierten dies teilweise als Ausverkauf am Anleihen-Markt - belasteten die Kursentwicklung erheblich. Wir stellen den Marktbericht der Börse München / Gettex vor… Rückblick: Eine schwierige Woche Teils positive Wirtschaftsindikatoren, vor allem aus dem Industriesektor, wurden dagegen kaum berücksichtigt. Dennoch konnten sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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