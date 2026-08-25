Der Kryptomarkt meldet sich mit dynamischer Stärke zurück: Bitcoin steuert zielstrebig auf die 80.000 USD zu. Neben einem massiven Short-Squeeze treiben vor allem makroökonomische Faktoren die aktuelle Rallye an. Nicolas bespricht es hier bei Instagram - dort gibt es tägliche Marktupdates… Die Treiber der aktuellen Rallye: 2 Milliarden Dollar liquidiert: Der Kurssprung löste einen Kaskadeneffekt aus. Händler, die auf fallende Kurse wetteten, mussten ihre Positionen durch Käufe schlagartig schließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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