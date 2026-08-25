Bei Almonty kommen derzeit gleich mehrere Entwicklungen zusammen. Die Sangdong-Mine fährt ihre Produktion hoch, die Wolframpreise bleiben auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und mit einem Aktienrückkauf über bis zu 300 Millionen US$ hat das Management zuletzt noch einmal ein ziemlich deutliches Zeichen gesetzt. Sangdong beginnt endlich Geld zu verdienen Bei Almonty dreht sich weiterhin sehr viel um die Sangdong-Mine in Südkorea. Über Jahre wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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