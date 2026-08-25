Die Verbio-Aktie gehört auf Jahressicht zu den größten Gewinnern im TecDAX. Vor einem Jahr notierte das Papier noch bei etwa 10 €, am Dienstag sind es aktuell etwa 31,60 €. Damit hat sich der Kurs innerhalb eines Jahres ungefähr verdreifacht. Im März wurde zwischenzeitlich sogar ein Hoch von rund 45 € erreicht. Was waren die Gründe für diese außergewöhnliche Kursentwicklung - und besitzt die Aktie nach dem starken Anstieg weiteres Potenzial? EU geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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