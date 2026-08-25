Microsoft hat ein großes Update für die Powertoys unter Windows 11 bereitgestellt. Damit bekommt der Werkzeugkasten einige neue Tricks und sogar eine lokale KI-Funktion. Was User:innen damit jetzt machen können. Die meisten Windows-11-User:innen werden nur die offensichtlichen Funktionen nutzen, die das Betriebssystem bereitstellt. Nur wenige dürften die sogenannten Powertoys kennen. Das Zusatzprogramm, das von Microsoft direkt angeboten wird, stellt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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