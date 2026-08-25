Die stc-Gruppe war zum dritten Mal in Folge Gründungs- und Elite-Partner des Esports World Cup.

Der EWC 2026, die bislang größte Ausgabe des Turniers, brachte mehr als 2.000 Spieler und 200 Vereine aus über 100 Ländern zusammen, die in 25 Turnieren und 24 Spieltiteln gegeneinander antraten.

Die stc-Gruppe, ein führender Anbieter digitaler Lösungen, war zum dritten Mal in Folge als Gründungs- und Elite-Partner der Esports World Cup (EWC) tätig und unterstützte das Turnier bei seiner ersten Ausgabe außerhalb Saudi-Arabiens in Paris. Der bislang größte EWC brachte mehr als 2.000 Profispieler und 200 Vereine aus über 100 Ländern zusammen, die in 25 Turnieren und 24 Spieltiteln um einen Preispool von über 75 Millionen US-Dollar kämpften.

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Fans hold up the stc/EWC banner during the Esports World Cup 2026 grand final at the Accor Arena in Paris (Photo: AETOSWire)

Der Umzug nach Paris markierte ein neues Kapitel für das 2024 in Riad ins Leben gerufene Turnier und spiegelte die wachsende internationale Reichweite sowie die zunehmende Bedeutung des E-Sports wider. Die Fortsetzung der Partnerschaft von stc im Zuge dieser Expansion zeugt von einem umfassenden Engagement für das Gaming-Ökosystem, das professionelle Wettkämpfe, Amateurspieler, den Zugang zu Übertragungen sowie die digitale Infrastruktur hinter E-Sport-Veranstaltungen unterstützt.

Während der gesamten Dauer des EWC 2026 war stc im Rahmen des Wettbewerbs stets prominent vertreten. In der stc Arena fanden Turniere zu VALORANT, League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League, EA FC 26, Overwatch 2 und Call of Duty: Black Ops 7 statt, ergänzt durch die stc Player's Lounge und die stc Contenders.

Die Partnerschaft schuf zudem Möglichkeiten über den Profibereich hinaus. Im Rahmen des Warriors Cup traten mehr als 10.000 Amateurspieler in über 200 Turnieren in 16 Spielarten gegeneinander an, wodurch Nachwuchstalenten ein Weg zur Teilnahme an organisierten Wettkämpfen eröffnet wurde.

stc machte das Turnier zudem über einen eigens eingerichteten EWC-Kanal auf stc tv einem Publikum außerhalb der Veranstaltungsorte zugänglich. Der am 5. Juli gestartete Kanal bot täglich 10 bis 12 Stunden Berichterstattung, darunter Live-Spiele, Höhepunkte und Analysen, und verzeichnete bis zum 23. August mehr als drei Millionen Aufrufe.

Die starke Nachfrage begleitete den EWC bis zu ihrem Abschluss in Paris. Der "Championship Sunday" wurde in die Accor Arena verlegt, eine der größten Hallen der Stadt, die zusätzlichen Platz für Fans bot und ein glanzvolles Finale für die erste Ausgabe des Turniers außerhalb Saudi-Arabiens darstellte.

Die Partnerschaft hat sich seit der ersten Ausgabe der EWC in Riad gemeinsam mit dem Turnier weiterentwickelt. Im Jahr 2024 zog das Turnier weltweit mehr als 500 Millionen Zuschauer an, während stc die Netzanbindung für mehr als 10.000 Spieler mit einer Netzwerkverfügbarkeit von 99,9 sicherstellte. Ein Jahr später begrüßte der EWC mehr als 2.000 Profispieler und drei Millionen Besucher vor Ort, während stc seine Netzabdeckung um über 20 ausweitete.

Der Beitrag von stc zur Gaming-Branche wurde zudem von der Kommission für Kommunikation, Raumfahrt und Technologie gewürdigt, die den Konzern in zehn aufeinanderfolgenden Zyklen zum "Platinum Gaming Operator" ernannte.

Drei Jahre später hat sich die Partnerschaft parallel zum EWC weiterentwickelt, die sich seit ihrem Debüt in Riad zu einer internationalen Bühne entfaltet hat. stc unterstützt weiterhin das Wachstum in den Bereichen Netzanbindung, Übertragung und Wettbewerb und trägt so dazu bei, die Teilhabemöglichkeiten für Spieler und Zuschauer an einer der weltweit am schnellsten wachsenden Formen der Unterhaltung zu erweitern.

*Quelle: AETOSWire

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